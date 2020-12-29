Песков рассказал, что чувствует Путин в связи с ситуацией вокруг Навального

https://static.news.ru/photo/47f815da-4a84-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отношении российского лидера Владимира Путина к ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. По словам Пескова, возбуждение уголовного дела против Навального «не вызывает у Путина никаких чувств».

У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и правительством. Чувство радости вызывают вопросы, которые получилось реализовать в уходящем году. Чувство мобилизации вызывают вопросы, которые остро стоят на повестке дня, — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля также прокомментировал тезис о том, что уголовные дела против Навального «сложно назвать неполитическими». Песков удивился такой постановке вопроса, пояснив, что ничего сложного в этом нет. Он отметил, что ситуация не требует комментариев Кремля.

Это не приоритетный вопрос, тут даже нечего комментировать. Мы не хотели бы продолжать комментарии на этот счёт, — сказал Песков.

Накануне, 29 декабря, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении политика Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Главного следственного управления СК, оппозиционер потратил больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «ШТАБ». Всего, по данным силовиков, эти организации собрали больше 588 млн рублей от россиян.

Сам Навальный считает, что раз не удалась попытка его убийства, то теперь его пытаются посадить. Оппозиционер считает, что это было предсказуемо. Он назвал происходящее «путинской истерикой».

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что до конца года опубликует все данные о поездках возможных отравителей оппозиционера Алексея Навального. Грозев является автором расследования, в котором утверждается, что к покушению на политика причастны сотрудники ФСБ. Накануне в соцсетях появились предположения, что информация о передвижениях людей, которые могут быть причастны к применению химоружия, помогла бы выявить их возможных жертв.