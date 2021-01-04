Песков рассказал, чего не станет делать Путин ради мести Киеву

https://static.news.ru/photo/111b7692-4f3e-11eb-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради того, чтобы отомстить партнёрам, которые ушли за «красные линии», как это сделала Украина. Российский лидер станет действовать аргументированно и вдумчиво. Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, «стрелять себе в ногу» для мести — это не модель поведения Путина.

Кроме того, Песков прокомментировал события на Украине, начавшиеся с революции 2013–2014 годов. Как отметил представитель Кремля, произошедшее является трагедией для всей Европы. Однако сейчас это немного стёрлось.

Мы не склонны это остро воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно. Поэтому и продолжается работа с визави России. Где-то работа жёсткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию, — заявил Песков в интервью, обнародованном на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин хорошо относится к Западу, несмотря на попытки западных политиков воспринимать Россию как колонию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.