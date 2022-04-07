Песков: расширение НАТО не несёт дополнительной безопасности

Кремль по-прежнему придерживается мнения об агрессивном характере НАТО, любое расширение Альянса не способствует безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерения НАТО усилить поддержку Грузии, Боснии и Герцеговины, передаёт РИА Новости.

Это не оборонительный Альянс, и любое расширение деятельности этого Альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах по расширению поддержки Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Он отметил, что Альянс поставляет Киеву широкий спектр вооружений, не разделяя их на оборонительные и наступательные. При этом генсек подтвердил, что НАТО не планирует посылать на Украину свои силы.

Политолог Сергей Ермаков в беседе с NEWS.ru рассказал о последствиях для России от вступления в НАТО Швеции и Финляндии. В случае их вхождения в состав Альянса, прямая граница стран НАТО с Россией увеличится примерно вдвое. Это сразу серьёзно изменит военно-стратегическую ситуацию. В ЕС пока нет единства по этому вопросу, поскольку западные политики понимают, что расширение Альянса вызовет гнев России.