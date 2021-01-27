Песков раскрыл подробности участия Путина на форуме в Давосе

https://static.news.ru/photo/1cec360a-6091-11eb-8480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе ответит на вопросы модератора дискуссии, а также пообщается с руководителями крупных иностранных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ответит на несколько вопросов модератора сессии. На этом завершится открытая публичная часть, которая будет транслироваться. За этим последует технический перерыв — минут пять. И Путин примет участие, также посредством видеоконференции, во встрече с руководителями крупнейших международных компаний. Они тоже зададут свои вопросы. Повестка дня свободная, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Выступление Путина будет посвящено тому, как меняется мир в эпоху пандемии коронавируса. Материалы президента будут достаточно объёмными и очень интересными.

Ранее стало известно, что Давосский форум обновил программу, включив в неё выступление президента России Владимира Путина. Выступление российского лидера состоится 27 января в 14:00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено полчаса.

В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.