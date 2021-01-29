Песков раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

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Разговор президентов РФ и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена был деловитым и прагматичным, главы двух стран признали наличие больших разногласий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Байден обсудили по телефону вопросы международных отношений и двусторонней повестки.

Откровенность заключается в том, что стороны чётко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога, — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Российская Федерация категорически не согласна с позицией Соединённых Штатов по Украине. Это является одним из концептуальных разногласий.

Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Главы государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

Кроме того, Путин и Байден обсудили внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, писал NEWS.ru.