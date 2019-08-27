Вероятный визит президента РФ Владимира Путина в США по приглашению его американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Об этом (о поездке Путина в США. — News.ru) пока речи не идёт в прикладном плане. Всё-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин, — сообщил Песков в интервью «Первому каналу».
Также пресс-секретарь президента пояснил, что для России не является самоцелью участие страны в G7 и её «перерождение» в G8.
Если речь идёт об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики и глобальной политики, сейчас невозможно делать это только в формате тех стран, которые и составляют «Семёрку». Там не представлены другие крупнейшие государства, — добавил Песков.
По его словам, для Кремля является более приемлемым формат G20.