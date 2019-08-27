https://static.news.ru/photo/16bf157c-c8e9-11e9-865a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятный визит президента РФ Владимира Путина в США по приглашению его американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом (о поездке Путина в США. — News.ru) пока речи не идёт в прикладном плане. Всё-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин, — сообщил Песков в интервью « Первому каналу ».

Также пресс-секретарь президента пояснил, что для России не является самоцелью участие страны в G7 и её «перерождение» в G8.

Если речь идёт об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики и глобальной политики, сейчас невозможно делать это только в формате тех стран, которые и составляют «Семёрку». Там не представлены другие крупнейшие государства, — добавил Песков.

По его словам, для Кремля является более приемлемым формат G20.

Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что «безусловно, пригласил бы» Владимира Путина на саммит G7, который состоится в США в 2020 году.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит приглашение Владимира Путина на саммит G7 в США, если оно поступит.