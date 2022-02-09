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Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Токаева

13:06, 09 февраля 2022
Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Токаева Касым-Жомарт Токаев Фото: Kazakhstan's presidential press/XinHua/Global Look Press
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После встречи президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ожидается подписание ряда документов, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Визит Токаева в Москву состоится 10-11 февраля, после посещения российской столицы глава Казахстана отправится в Казань.

В процессе подготовки целый ряд документов, какие-то успеют подготовить, какие-то не успеют. Но это очень и очень важный визит, которому мы придаём огромное значение. Казахстан — это наш важный партнёр, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Токаев прибудет с визитом в Москву 10-11 февраля. В российской столице он встретится с президентом Владимиром Путиным, после Москвы он отправится в Казань.

Как писал «Коммерсант», новый контекст сотрудничества Москвы и Нур-Султана на высшем уровне возник после протестов и беспорядков начала января 2022 года и последовавшего за ними завершением транзита власти в Казахстане.

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