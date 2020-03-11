https://static.news.ru/photo/5d62f844-6449-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напряжённая обстановка в мире стала одним из решающих факторов того, почему президент России Владимир Путин согласился с предложенной депутатом Валентиной Терешковой поправкой о количестве сроков в должности главы государства.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что «в такие нелёгкие годы» многие государства принимали решения, позволяющие действующим главам оставаться в должности вне установленных сроков. В такой ситуации имеет большое значение стабильность власти, подчеркнул Песков.

Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна, — отметил пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой, высказанная на заседании Госдумы 10 марта, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок. Парламентарий свое предложение объяснила тем, что её «простые люди об этом просили».