Песков раскритиковал соперничество стран за помощь друг другу

https://static.news.ru/photo/bd84c220-7bf5-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Попытки ряда государств перехватить лидерство в борьбе с мировой эпидемией коронавируса не несут пользы улучшению текущей ситуации. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вместо реальной помощи получаются попытки к доминированию на международной арене в то время как планету захватил «жесточайший кризис, связанный с пандемией».

То, что <...> ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо, — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Представитель Кремля выразил сомнение в том, что «пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим».

Как писал NEWS.ru, Песков также отметил, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).