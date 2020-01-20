Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил свериться с точкой зрения россиян по поводу изменений в Конституции РФ, хотя общероссийское голосование не является обязательным.
Президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об общероссийском голосовании. Хотя де-юре оно не является обязательным, — цитирует Пескова РИА Новости.
15 января Путин во время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, писал NEWS.ru.
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