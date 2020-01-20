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Члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обсудят кандидатуру Игоря Краснова, предложенную президентом на пост генпрокурора РФ, на заседании 21 января. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12:30, — цитирует РИА Новости сенатора. Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря...