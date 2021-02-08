Песков: Путин встретится с руководителями фракций Госдумы

https://static.news.ru/photo/bb2d74e0-69f2-11eb-961a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента Владимира Путина с руководителями фракций Государственной думы готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоится «достаточно скоро».

Мы сообщим о точной дате, не будем её заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит, — рассказал представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что глава государства встретится с главами фракций Государственной думы 18 февраля. Это ориентировочная дата. По его словам, тему заседания всегда определяет президент в начале мероприятия. При этом спикер ГД не уточнил, в какое время пройдёт обсуждение и какие вопросы планируется вынести на обсуждение.

Встречи с лидерами думских фракций российский лидер проводит на регулярной основе и в разных форматах. Например, в октябре 2020 года аналогичное мероприятие состоялось в дистанционном формате.