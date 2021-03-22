Песков: Путин узнал о задержании губернатора Пензенской области

https://static.news.ru/photo/13aea2f2-8af4-11eb-a5b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу РФ Владимира Путина уведомили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель президента отметил, что расследование произошедшего — дело правоохранительных органов, а не Кремля.

Он добавил, что пока не видел указа об отставке Белозерцева в связи с утратой доверия, передаёт РИА Новости. По словам Пескова, подобного решения руководителя государства нельзя исключать.

Накануне ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Басманный суд Москвы. Наряду с чиновником следствие просит арестовать бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также Геннадия Маркова и Фёдора Федотова. В случае удовлетворения судом ходатайства, их поместят в СИЗО до 20 мая.

Белозерцева и указанных лиц задержали 21 марта по делу о взяточничестве. По версии следствия, губернатор в период с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова более 31 млн рублей за предоставление «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Губернатору и соучастникам предъявлено обвинение во взяточничестве. Свою вину он признавать отказывается. Как писал NEWS.ru, Белозерцеву грозят обвинения ещё по трём статьям УК РФ — о злоупотреблении и превышении полномочий и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности на посту главы области.