Песков: Путин сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ea15951c-660a-11eb-a5d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин самостоятельно объявит о вакцинации от COVID-19. В целом, спрос на вакцинацию в российских регионах представитель Кремля оценил как высокий.

Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется. Но в целом восприятие вакцины на хорошем уровне находится у нас в обществе. Очень много желающих. Спрос высокий, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также добавил, что надёжность, безопасность и эффективность российской вакцины «абсолютно доказаны». При этом, внутренние потребности России в препарате «Спутник V» Песков назвал «абсолютным приоритетом».

Как писал NEWS.ru, число человек во всех странах мира, получивших прививку от коронавируса, превысило число заразившихся COVID-19. С начала пандемии по всему миру зарегистрировано около 103,9 млн случаев заражения коронавирусом. При этом прививку от COVID-19 сделали по меньшей мере 105,1 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации населения отмечены в США. Здесь прививку от коронавируса сделали уже более 33,7 млн человек. В Великобритании с учётом заморских территорий успели вакцинировать 10,2 млн жителей, в Израиле — 5,05 млн человек.

При этом Израиль находится на первом месте по доле иммунизированного населения: прививку сделали уже более половины (56,86%) израильтян. На втором месте по доле вакцинированного населения находятся ОАЭ (38,83%), на третьем — Сейшельские Острова (36,25%). Более 10% населения уже привились в США, Бахрейне и Великобритании.