Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d2e75d80-74cf-11ea-ad7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese/www.imago-images.de/ Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин регулярно проходит тесты на наличие коронавирусной инфекции, как и те, с кем он встречался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент постоянно, регулярно тестируется. Тестируются также все люди, кто встречается с президентом. Совещания и другие форматы президент перевёл в форму телеконференций, — сказал Песков.

25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, личные встречи сохраняются в графике президента России Владимира Путина, хотя большую часть совещаний он перевёл в формат телеконференций.