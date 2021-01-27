Песков: Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/2c3ccee0-6090-11eb-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом разъяснил ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что тема ареста оппозиционера была затронута новым хозяином Белого дома.

Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина, — цитирует его РИА Новости.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Во ФСИН объяснили это отказом оппозиционера исполнять требования суда и уклонением от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января в ряде городов России прошли несанкционированные митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, Белый дом призвал российские власти «немедленно и без условий» освободить Навального и всех, кто был задержан в ходе протестных акций.