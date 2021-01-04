Путин проведёт первое в новом году публичное совещание 5 января

https://static.news.ru/photo/e02da8b0-4eb2-11eb-a91e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт первое совещание в 2021 году во вторник, 5 января. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Совещание готовится. Информация будет предоставлена, — цитирует Пескова РИА Новости.

Тема предстоящего совещания не называется. Это будет первое в наступившем году публичное совещание российского президента. На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведёрников доложил Путину о последствиях прошедшего в регионе ледяного дождя.

Ранее стало известно, что Владимир Путин дал ряд поручений правительству, полный список которых опубликован на сайте Кремля. Президент в том числе поручил ввести упрощённый режим получения инвалидности на время пандемии COVID-19, принять меры для повышения уровня информированности жителей страны о социальных выплатах, усовершенствовать законодательство о телемедицине.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации при попадании на территорию России инфекционных заболеваний.