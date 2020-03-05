https://static.news.ru/photo/b0591a94-5eca-11ea-b697-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У российского лидера Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Запланирован международный телефонный разговор, — сказал Песков.

Он не уточнил, с кем конкретно будет общаться Путин, сообщает РИА Новости.

В четверг у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она пройдёт в формате «один на один». Стороны обсудят пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб.

NEWS.ru писал, что 5 марта российский лидер намерен встретиться с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию России.