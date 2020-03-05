У российского лидера Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Запланирован международный телефонный разговор, — сказал Песков.
Он не уточнил, с кем конкретно будет общаться Путин,
В четверг у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она пройдёт в формате «один на один». Стороны обсудят пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб.
NEWS.ru писал, что 5 марта российский лидер намерен встретиться с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию России.
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