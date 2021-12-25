Песков: Путин просчитывает ходы, как настоящий шахматист

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах безопасности российский лидер Владимир Путин «думает на несколько ходов вперёд, как настоящий шахматист». Об этом Песков сказал на канале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Владимиру Соловьёву.

Естественно, президент Путин просчитывает не один ход вперёд, не два хода вперёд, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает всё, — приводит цитату РИА Новости.

Днём ранее Владимир Путин заявил, что ответ России в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным. Он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. При этом Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.