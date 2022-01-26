Песков: Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию в 2022 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в 2022 году не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. На данный момент мероприятие не значится в графике российского лидера, отметил он в беседе с РИА Новости.

На вопрос, есть ли в графике Путина участие в конференции, Песков ответил отрицательно.

Нет, — сказал представитель Кремля.

В 2022 году Мюнхенскую конференцию по безопасности планируют провести впервые за два года в очном формате. Она должна состояться 18–20 февраля.

Самым запоминающимся остаётся визит Путина в Мюнхен в 2007 году. Тогда в своей речи российский лидер подверг внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства жёсткой критике.

Ранее стало известно, что Владимир Путин ещё во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году предупреждал: Москве нужны гарантии безопасности от США и стран НАТО. То выступление должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш Альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Запад не стал менять курс, это и привело к эскалации отношений, пишет The National Interest.