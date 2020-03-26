https://static.news.ru/photo/8c724606-6f4a-11ea-8b96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин 26 марта 2020 года проведёт международные телефонные переговоры. Кроме того, политик примет участие в виртуальном саммите стран — участниц «Большой двадцатки» (G20), рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

В течение дня у Путина будет международный телефонный разговор, мы вас о нём проинформируем. И в три часа дня по Москве будет виртуальный саммит глав (стран) участников «Группы двадцати», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Он добавил, что в связи с переносом голосования по поправкам в Конституцию РФ на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом среда 22 апреля вновь станет рабочим днём.

О том, что мероприятие организуют в другое время, накануне сообщил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Он также подписал указ. Новую дату определят позднее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин 26 марта проведёт заседание, в рамках которого планируется принять решения, необходимые для выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, направленных на борьбу с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.