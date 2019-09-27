https://static.news.ru/photo/6583ac24-e1ec-11e9-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/XINHUA/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин прилетит в Париж на церемонию прощания с умершим экс-президентом Франции Жаком Шираком, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, поедет ли руководитель государства в столицу Пятой республики, Песков ответил «да», передаёт РИА Новости .

Жак Ширак станет первым президентом Пятой республики, которого похоронят на территории Парижа. Он руководил столицей с 1977 по 1995 год, а с 1995 по 2007 год возглавлял страну. В последние годы здоровье политика заметно пошатнулось. Как писал News.ru, он ушёл из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет. Ширака похоронят рядом со старшей дочерью Лоуренс, которая умерла в 2016 году.

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в стране национальный траур в связи со смертью Ширака.