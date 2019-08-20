https://static.news.ru/photo/4a866172-c33e-11e9-b24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский лидер Владимир Путин оценивает информацию о митингах из самых разных источников, что позволяет увидеть разные точки зрения на ситуацию.

Президент традиционно получает информацию о происходящем на митингах из самых разных источников, — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС .

Ранее Путин связал акции протеста в Москве с электоральным циклом. Он добавил, что до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. По его данным, фальсификация подписей стала одной из самых распространённых причин, из-за которой кандидатов не смогли зарегистрировать, писал News.ru.