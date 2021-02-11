Песков: Путин не выступит на Мюнхенской конференции

https://static.news.ru/photo/6f8394c2-6ce3-11eb-9a6c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не присоединится к Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной в онлайн-формате на февраль. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Нет, — заявил он в ответе на соответствующий вопрос РИА Новости.

Конференция по безопасности, на которой политики и эксперты каждый год обсуждают актуальные вопросы международной жизни, состоится в Мюнхене 19–20 февраля. Ожидается, что в этот раз её участниками, в частности, станут президент США Джо Байден, генсек ООН Антонио Гуттереш и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Путин пропустит мероприятие второй год подряд. Самым резонансным стало выступление президента РФ на Мюнхенской конференции в 2007 году, когда он резко раскритиковал сложившийся мировой порядок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты считают это сигналом важности отношений с Пекином для Вашингтона: на выработку китайской линии внешней политики главе Белого дома потребовались три недели. Это говорит о том, что фокус внимания администрации Байдена в ближайшие четыре года будет смещён с России на Китай.