https://static.news.ru/photo/1f0db5fc-3e06-11ea-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не имел возможности в Иерусалиме детально переговорить с другими главами государств.

По его словам, на полноформатные переговоры с приглашёнными на Форум памяти жертв Холокоста лидерами стран президенту России не хватило времени.

Просто с точки зрения времени возможности для сколько-нибудь субстантивного общения не было, — передаёт ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Путин успел лишь поприветствовать глав других государств. Полноценно пообщаться российский президент успел только со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин во время своего выступления на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле не смог сдержать слёзы.