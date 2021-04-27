Песков: Путин не станет обсуждать Донбасс с Зеленским

https://static.news.ru/photo/bbb824fc-a73f-11eb-b445-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин может обсуждать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским проблематику двусторонних отношений, а не конфликт в Донбассе. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости

По словам представителя Кремля, позиция Путина как в отношении самой инициативы поговорить, так и к темам беседы известна. Диалог между лидерами может касаться только двусторонних отношений. Переговоры не будут использованы для поиска средств урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Говоря о возможных темах разговора, Песков отметил, что это зависит от понимания Киевом сути и будущего двусторонних отношений.

Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями, — сказал Песков.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Ранее стало известно, что каких-либо конкретных договорённостей о вероятных переговорах Путина и Зеленского пока нет. Об этом сообщил Песков.