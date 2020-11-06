Песков: Путин не собирается уходить в отставку

https://static.news.ru/photo/06fa24be-2014-11eb-903f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не собирается уходить в отставку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал информацию, опубликованную британскими СМИ, о том, что российский лидер намеревается оставить свой пост из-за ухудшающегося здоровья. Песков подчеркнул, что Путин прекрасно себя чувствует.

Здесь нечего комментировать, это полная чушь. У президента всё хорошо, у него отменное здоровье, — сказал Песков журналистам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава СВР Сергей Нарышкин лестно высказался о знании президентом Владимиром Путиным тонкостей работы разведки. По его словам, российский лидер умеет правильно воспользоваться важной информацией и со знанием дела изучает её.