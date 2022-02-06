Песков: Путин не примет участия в Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер не будет присутствовать на переговорах ни лично, ни через видеосвязь, передаёт РИА Новости. В конференции примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, украинский лидер Владимир Зеленский и другие высокопоставленные политики.

У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах, — сказал Песков.

Как ожидается, в мероприятии будут участвовать около 35 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров, в том числе глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Тем не менее, несмотря на то что ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду на присутствие президента РФ на переговорах, Путин не примет в ней участия. Он рассказывал, что глава РФ отклонил приглашение очно присутствовать на мероприятии, но надеялся, что Путин обратится к участникам «виртуально».