Песков: Путин не подписывал никаких документов о назначении Чубайса

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Президент РФ Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на ту или иную должность, который покидает «Роснано».

Как писал NEWS.ru, Чубайс после ухода из «Роснано» может занять должность, связанную с вопросами изменения климата. Какой именно пост ему прочат пока неизвестно. О новом месте работы бывшего главы «Роснано» может быть объявлено уже 4 декабря, в пятницу, или в начале недели.

Ранее появилась неофициальная информация о том, что Чубайс может занять пост в постоянном представительстве России в ООН.

Правительство утвердило отставку Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Камбин рекомендовал назначить его преемником Сергея Куликова. Куликов, с 2018 года являющийся первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, уже высказался о планах работы на новом месте.