Песков: Путин не подписал указ о назначении нового главы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/e1031252-ca73-11ea-88b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хабаровский Край/facebook.com

Президент России Владимир Путин на данный момент не подписал указ о назначении нового губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент подпишет соответствующий указ 20 июля. По его словам, регион снова возглавит представитель его партии. При этом если суд освободит Фургала, ЛДПР будет настаивать на восстановлении его в должности.

Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Кремль не анонсирует подписание главой государства того или иного документа.

Мы информируем об уже подписанных указах. Сейчас каких-либо указов не подписано, — цитирует Пескова ТАСС.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский прокомментировал митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, власти уже не в силах остановить протесты из-за количества их участников.