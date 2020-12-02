Песков: Путин не планирует встречаться с Чубайсом

https://static.news.ru/photo/22d73a6c-34c0-11eb-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы «Роснано» Анатолия Чубайса не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет. Не планируется, — сообщил ТАСС представитель Кремля.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано» вместо Анатолия Чубайса. По словам главы государства, это одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики.

В «Роснано» отказались комментировать журналистам «Говорит Москва» эту информацию.

До этого в СМИ появилась информация, что Чубайс попросил президента отпустить его на пенсию.

АО «Роснано» создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий», пост гендиректора которой с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял должность председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано». 23 ноября 2020 года премьер Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ.