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Песков: Путин не планирует переговоры с Прагой из-за высылки дипломатов

12:52, 20 апреля 2021
Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не планирует переговоры с чешским руководством в связи с обострением отношений между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, таких нет планов, — цитирует его РИА Новости.

Власти Чехии 17 апреля потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. Их заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и причастности к взрывам на военных складах на востоке страны в 2014 году.

Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. По словам главы МВД республики Яна Гамачека, реакция российской стороны оказалась сильнее, чем ожидали в Праге.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ считают, что за действиями властей Чехии в адрес России стоят США. При этом в стремлении угодить Штатам на фоне недавних американских санкций в отношении РФ Прага даже превзошла своих заокеанских хозяев.

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