https://static.news.ru/photo/f75afbfa-5fac-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У президента России Владимира Путин нет планов на контакты с руководством Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пока не планируется, нет планов, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, планируются ли разговоры Путина с наследным принцем или королём Саудовской Аравии.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия ещё до начала официальных переговоров в Вене отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти. Оно было инициировано на фоне ситуации с распространением коронавируса, которая вызвала падение спроса на чёрное золото.