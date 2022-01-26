Песков: Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить переговоры с руководителями непризнанных ЛНР и ДНР, передаёт слова пресс-секретаря ТАСС.

Переговоры с руководителями ДНР и ЛНР не планируются, — сообщил представитель Кремля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашённая республика готова к агрессивным действиям со стороны Киева. По его словам, на текущий день Украина уже имеет предостаточно данных для такого рода решений. Он также не исключил возможность внутриполитических кризисов в Киеве, как политического, так и экономического, что, по его словам, «с вероятностью около 60%» приведёт к широкомасштабному обострению на востоке.

19 января депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект постановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Как сообщалось, в случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны ДНР последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб. В связи с этим в Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.