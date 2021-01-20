Песков: Путин не контактировал с Трампом во время беспорядков в Капитолии

https://static.news.ru/photo/5726a186-5b08-11eb-93e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин не общался со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в конгрессе в начале января. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о контактах глав двух стран.

Нет, не было, — цитирует Пескова ТАСС.

Поводом для комментария стало заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она хотела бы получить записи разговоров Трампа от 6 января. Необходимо это для того, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день беспорядков в Капитолии.

Инаугурация 46-го президента, которым станет Джо Байден, состоится 20 января. Демократ стал президентом США в результате выборов, которые прошли 3 ноября. Результаты голосования неоднократно пытался опровергнуть соперник избранного лидера — экс-глава государства Дональд Трамп. Однако добиться пересчёта голосов бизнесмену не удалось.

После этого Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома Байдена. Сделать это помешали сторонники Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков отметил, что приход к власти в США демократа Джо Байдена ничего не изменит для России. Москва продолжит искать добрые отношения с Вашингтоном.