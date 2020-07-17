Песков: Путин и Совбез РФ готовы посредничать в переговорах Баку и Еревана

https://static.news.ru/photo/a055068c-c827-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Они отметили готовность Москвы выступить посредником в переговорах Еревана и Баку, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам мероприятия, прошедшего в режиме видеосвязи.

Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Путин также сообщил Совбезу о нескольких недавних телефонных переговорах с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) — Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.

На мероприятии также присутствовали спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава кремлёвской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители МВД и МИД — Владимир Колокольцев и Сергей Лавров соответственно, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Нарышкин, а также спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Согласно данным Минобороны Азербайджана, за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении 97 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, обстреливались места дислокации азербайджанской армии в сёлах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.