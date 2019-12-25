Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев не расходятся в заявлениях по вопросу отношений России с Белоруссией, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства, — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о таких расхождениях в словах политиков.
Как ранее писал NEWS.ru, Песков заявил, что Белоруссия может воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они будут выгоднее предлагаемых Россией.
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