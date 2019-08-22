https://static.news.ru/photo/80a46530-c4e5-11e9-a11a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время переговоров не обсуждали конкретных лиц из тех, кого удерживают в России и на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран встретились 19 августа в официальной летней резиденции французских президентов, которой является форт Брегансон.

Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами, — цитирует Пескова РИА Новости .

На Украине сейчас содержится под стражей несколько россиян. Среди них глава сайта агентства РИА Новости Кирилл Вышинский. Его обвиняют в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР и госизмене. В России осуждён на 20 лет колонии украинец Олег Сенцов. Его обвинили в организации терактов в Крыму.

Ранее News.ru писал, что удерживаемых на Украине российских граждан готовят к обмену на украинских политзаключённых, арестованных в России. Речь, в частности, идёт о россиянах Максиме Одинцове и Александре Баранове.