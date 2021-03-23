Песков: Путин и Асад не проводили телефонные переговоры в последнее время

https://static.news.ru/photo/ba50c4c6-8c86-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Башар Асад Фото: Bashar Al-Assad/facebook.com

Глава РФ Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с сирийским коллегой Башаром Асадом в последние дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако Кремль пожелал Асаду выздоровления. Политик и его супруга Асма Асад в начале марта заразились COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты оказались положительными. Асад с супругой удалились на карантин.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, какой вакциной Путин привился от коронавирусной инфекции. По словам чиновника, это знает сам Путин и его врач. Вместе с тем он отметил, что лидер получил только первый компонент препарата. Соответственно, по словам Пескова, главе государства предстоит ещё одна прививка — это произойдёт приблизительно через три недели.

О намерении получить прививку Путин сообщил 22 марта во время совещания по вакцинации населения. Вещество ему ввели 23 марта — мероприятие сделали непубличным. Песков уточнил, что руководитель государства не является сторонником процедуры «под камеры», он и без этого многое делает для пропаганды российских лекарств. Президент мог выбрать «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали. Кроме того, эксперт назвал глупостью требовать отгул после вакцинации «Спутником V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что дата послания президента РФ Владимира Путина парламенту пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля заверил, что соответствующая информация будет озвучена только после того, как дата будет точно определена.