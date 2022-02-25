Песков: Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин собирается отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, со стороны РФ участие в переговорах примут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля, передаёт ТАСС.

Песков напомнил, что целью военной операции была помощь ДНР и ЛНР. Как уже ранее заявлялось, в России считают, что именно таким способом можно было прекратить атаки в Донбассе со стороны Киева и призвать к выполнению Минских соглашений.

Это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, — сказал Песков.

Он добавил, что в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров глава государства готов отправить в Минск делегацию. До этого Зеленский заявлял о готовности обсудить нейтральный статус своей страны.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России.