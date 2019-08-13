https://static.news.ru/photo/7b58bdf2-bdb9-11e9-92ae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин положительно относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако главное в межгосударственном диалоге — реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Само по себе общение Путина и Зеленского — это факт, который «можно оценить только позитивно, положительно», подчеркнул представитель Кремля.

Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, — цитирует Пескова РИА Новости .

Вместе с тем, он подчеркнул, что российский президент — «весьма прагматичный собеседник», для которого важен не сам разговор, а его результаты.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».