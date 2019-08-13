Президент России Владимир Путин положительно относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако главное в межгосударственном диалоге — реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Само по себе общение Путина и Зеленского — это факт, который «можно оценить только позитивно, положительно», подчеркнул представитель Кремля.
Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения, — цитирует Пескова РИА Новости.
Вместе с тем, он подчеркнул, что российский президент — «весьма прагматичный собеседник», для которого важен не сам разговор, а его результаты.
Ранее, как писал News.ru, Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».