Песков: Путин ещё не знает о желании Кравчука встретиться «хоть сегодня»

Отношения Праги с Москвой находятся на крайне сложном этапе развития. Об этом заявил новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Спустя считаные минуты после своего утверждения на посту он провёл пресс-конференцию, на которой высказался о кризисе между странами. По его словам, это произошло не по вине Праги. Мы разогнали сеть...