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Песков: Путин ещё не знает о желании Кравчука встретиться «хоть сегодня»

18:27, 21 апреля 2021

Главе РФ Владимиру Путину ещё не докладывали о предложении экс-лидера Украины Леонида Кравчука встретиться «хоть сегодня», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. До этого, 20 апреля украинский коллега Путина Владимир Зеленский обратился к Кремлю. Он захотел провести переговоры с Путиным на территории Донбасса.

Это новая идея. Пока [Владимир Путин] не знает [о предложении Леонида Кравчука встретиться], — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Зеленский заявил, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию. Он выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

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