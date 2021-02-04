Песков прокомментировал заявления из-за рубежа по Навальному

https://static.news.ru/photo/21e5f6b2-66d3-11eb-97bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления зарубежных политиков о несправедливом приговоре оппозиционеру Алексею Навальному.

Мы не намерены принимать во внимание заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он уточнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже «достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы», дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Лавров также отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут «как под копирку».

Как писал NEWS.ru, западные дипломаты в связи с делом Алексея Навального действуют грубо, это не наблюдение за процессом, а вовлечённость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению Захаровой, это не отдельные акции — это большая программа, которая наблюдается на разных этапах.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Суд встал на сторону ФСИН, предоставившей доказательства нарушений политиком условий освобождения. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтут период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Спустя некоторое время после оглашения приговора иностранные политики и дипломаты жёсткого отреагировали на решение российского суда. Они потребовали освободить Навального. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, который назвал приговор оппозиционеру недопустимым.

Кроме того, дело Навального прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил про международные обязательства России по соблюдению принципа равенства всех перед законом, а сенатор Митт Ромни пообещал представить законопроект о санкциях против лиц, преследующих российского оппозиционера.