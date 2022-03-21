Песков прокомментировал возможную отмену выборов губернаторов

Российские власти не принимали пока никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов даже не обсуждается.

Пока никаких решений на этот счёт не принималось, никакого актуального обсуждения не ведётся. Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно, — сказал он.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года. Речь идёт о тех регионах, где планируется голосование.

Собеседники издания в качестве причины отмены прямых выборов указали изменение экономической ситуации в стране из-за санкций. На выборы губернаторов нужно потратить достаточно много денег, в том числе бюджетных.

Другие источники отметили, что у отказа от прямых выборов могут быть и политические причины, связанные с возможным падением рейтингов властей в связи с безработицей и ростом цен к сентябрю.

На 11 сентября 2022 года в России назначен единый день голосования, в ходе которого планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве.