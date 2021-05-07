Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена

Кремль продолжает анализ ситуации относительно решения о проведении саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Мы продолжаем анализировать ситуацию, — подчеркнул представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос о том, дала ли Москва официальное согласие на встречу двух президентов.
Провести личную встречу в третьей стране предложил Путину 13 апреля хозяин Белого дома. Сделал это Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ.
Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о желании встретиться с Владимиром Путиным в июне. На пресс-конференции 7 мая хозяин Белого дома отметил, что «пока нет конкретного времени или места», но в администрации работают над этим.
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