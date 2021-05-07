16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Байдена

23:33, 07 мая 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Кремль продолжает анализ ситуации относительно решения о проведении саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем анализировать ситуацию, — подчеркнул представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос о том, дала ли Москва официальное согласие на встречу двух президентов.

Провести личную встречу в третьей стране предложил Путину 13 апреля хозяин Белого дома. Сделал это Байден в ходе телефонного разговора с президентом РФ.

Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о желании встретиться с Владимиром Путиным в июне. На пресс-конференции 7 мая хозяин Белого дома отметил, что «пока нет конкретного времени или места», но в администрации работают над этим.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео