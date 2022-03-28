Песков переадресовал вопрос о референдуме в ЛНР властям республики

Желание ЛНР провести референдум о вступлении в состав России является внутренним делом республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предложил обратиться за разъяснениями в Луганск, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о государстве, независимость и суверенитет которого признала РФ, поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда, — сказал представитель Кремля.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за. Пасечник отмeтил, что подавляющее большинство луганчан, находясь последние восемь лет под обстрелами ВСУ и в условиях экономической блокады, чувcтвовали исключительно поддержку России и были бы рады «вернуться в родную гавань и начать работать на одно большое светлое будyщее».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова Пасечника. По словам депутата, для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не самое подходящее время.