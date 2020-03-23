https://static.news.ru/photo/94c41b78-6cf1-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность отмены санкций в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, однако полностью зависит от западных партнёров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на фоне негативного влияния пандемии на мировую экономику «подобные рестрикции только усугубляют ситуацию».

Поэтому идея, конечно, заслуживает внимания. Но здесь зависит всё от известных столиц, — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Москва не планирует предпринимать какие-либо односторонние шаги по отмене санкций, поскольку власти не считают это целесообразным. Он добавил, что в отношении Москвы принимают большое количество санкций, которые с точки зрения международного права являются «незаконными».

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что активность коронавирусной инфекции может пойти на спад с приходом тепла. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить всю планету, несостоятельны. По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку все страны мира предпринимают усилия для её сдерживания, писал NEWS.ru.