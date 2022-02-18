Песков прокомментировал требование Зеленского о гарантиях безопасности

При обсуждении гарантий безопасности необходимо учитывать интересы всех стран, но не игнорировать потребности отдельно взятого государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины, передаёт РИА Новости. По мнению Зеленского, гарантии для Украины не должны уступать тому, что предлагается остальным странам.

Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. А мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран, — сказал Песков.

Он отметил, что этот тезис отстаивают власти России, именно его глава МИД РФ Сергей Лавров подробно разъяснил коллегам в США и в Европе.

Накануне Зеленский потребовал от Запада предоставить Украине систему гарантий, которая не уступала бы тому, что предлагается остальным странам — участницам НАТО. По его словам, позиция «открытых дверей» недостаточна для Киева в условиях возрастающей эскалации. Украинский лидер добавил, что это единственная альтернатива нынешней ситуации, когда страна защищает себя сама.