Песков прокомментировал требование скорректировать закон об иноагентах

Приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно только после начала работы нового состава Госдумы, в деловом ключе и без эмоций. Этому будут способствовать в том числе и уже сформированные предложения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Дума же ещё не заработала, очень важно, чтобы парламент заработал. Как раз после того, как закончится формирование комитетов и так далее, тогда уже можно приступать к контактам, к обсуждению, к предложениям, которые были сформулированы, что очень позитивно, — сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости ускорить корректировку закона на фоне недавнего расширения списка иноагентов.

На вопрос, не угрожает ли расширение списка свободе слова, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что речь идёт о выполнении закона, согласно которому в список вносятся все получатели иностранных денег.

Ранее Минюст добавил в реестр иноагентов правозащитный проект «ОВД-Инфо». В перечень также попал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. До этого российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.