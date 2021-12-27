Песков прокомментировал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

В Кремле прокомментировали информацию о том, что переговоры России и НАТО состоятся 12 января. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дата встречи будет подтверждаться и переподтверждаться, при этом РФ предстоит сформировать экспертную делегацию, сообщает РИА Новости.

Это будут важные и весьма ответственные переговоры. Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам, — уточнил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что саммит Россия — НАТО может пройти 12 января, с соответствующим предложением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что главными темами совета станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении Альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что первый раунд переговоров с США состоится сразу после новогодних праздников, подчеркнув, что конкретных сроков переговоров Москва не выдвигает, но они не могут быть бесконечными.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не блефует, выдвигая предложения США и НАТО о гарантиях безопасности, и будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого. Он подчеркнул, что переговоры РФ с НАТО могут проходить на разных треках, однако их суть от этого не должна меняться.