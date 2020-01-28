Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева отсутствует.
Он также напомнил, что Кремль обычно не анонсирует кадровые решения,
Как писал NEWS.ru, ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что Игнатьев на фоне скандалов уйдёт в отставку. Данное решение уже принято в администрации президента РФ. Агентство уточнило, что Игнатьев, возглавляющий республику с 2010 года, оставит пост в течение двух недель. При этом он должен был руководить Чувашией до сентября 2020 года.
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