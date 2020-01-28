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Слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз причастен к развязыванию Второй мировой войны, являются ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов человек, в том числе украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины <...> солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том...